Український зенітний FPV знищив російський дрон Shahed у повітрі
31 грудня 2025, 15:53

Український зенітний FPV знищив російський дрон Shahed у повітрі

Перехоплення Shahed зенітним FPV-дроном. Перехоплення Shahed зенітним FPV-дроном.

В українських Telegram-каналах з’явилося відео моменту перехоплення російського ударного безпілотника Shahed за допомогою зенітного FPV-дрона Сил оборони України.

На оприлюднених кадрах видно, як ворожий БПЛА тривалий час маневрує в повітрі, намагаючись ухилитися від вогню мобільної вогневої групи із землі. Втім, за деякий час у повітрі з’являється FPV-перехоплювач СОУ, який за лічені секунди наздоганяє російський дрон і знищує його точним ударом.

FPV-перехоплювач СОУ наздоганяє Shahed загарбників.

Раніше в українському сегменті соцмереж також публікували відео першого підтвердженого ураження іранського ударного безпілотника Shahed-107 за допомогою зенітного FPV-дрона.

Нагадаємо, під час останньої масованої повітряної атаки РФ сили протиповітряної оборони України вночі знищили понад 100 ворожих безпілотників.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»

