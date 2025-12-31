У Бєлгородській області РФ при обстрілі є жертва та поранені

Бєлгородська область РФ потрапила під атаку безпілотників. Відомо, що одна людина загинула, ще троє постраждали. Про це повідомив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.



«У селі Перше Цепляєве Шебекінського округу в результаті атаки FPV-дрона на легковий автомобіль загинув чоловік», — зазначив він.



Крім того, троє людей, які перебували в машині, отримали поранення. Їх доправили до лікарні. У жінки та чоловіка діагностували осколкові поранення плеча та передпліччя. Третій потерпілий отримав множинні осколкові поранення голови, грудної клітки та живота.



Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»