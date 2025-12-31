Стало відомо, скільки росіяни заплатили за війну з Україною

Фото: СЗР України

Від початку повномасштабної війни проти України фінансовий тягар для російських платників податків сягнув приблизно 550 мільярдів доларів. Така сума еквівалентна 24 річним бюджетам РФ на вищу освіту або 22 бюджетам на систему охорони здоров’я. Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України.



У СЗРУ наголошують, що значна частина воєнних витрат Кремля приховується. Наразі 59% воєнного бюджету РФ засекречені. Лише за перші три квартали 2025 року за відкритими статтями було витрачено 4,816 трлн рублів, тоді як за закритими — 7,038 трлн рублів. У річному вимірі обсяг прихованих видатків зріс на 39%.



Фінансування війни російська влада дедалі активніше перекладає на населення — через нові податки, інфляцію та стрімке зростання цін. В умовах, коли будь-яка антивоєнна критика карається як «зрада», можливості для публічного протесту фактично зникли. У результаті впродовж 2022–2025 років ціни в Росії зростали безперервно.



Особливо відчутним удар став для споживачів енергоресурсів. «Газпром» компенсував втрату європейських ринків коштом внутрішнього ринку: середня вартість комунальних послуг зросла на 43%, а на наступний рік уже анонсовано чергове підвищення приблизно на 14%. Ціни на пальне піднялися на 29–35%, і у 2026 році ця тенденція, за прогнозами, збережеться.



Ринок нерухомості у РФ також демонструє різке зростання: за 2022–2025 роки ціни підвищилися на 50%. У 2026 році очікується ще плюс 6–7%, а в Москві — до 20%.



Найболючішим для росіян стало подорожчання продуктів харчування. Молочна продукція зросла в ціні на 62%, м’ясо — на 41%. Прогнози на 2026 рік передбачають подальше підвищення вартості продовольства на десятки відсотків.



На тлі економічного тиску навіть святкові настрої в країні залишаються пригніченими: за соціологічними даними, 54% росіян дратують подарунки, пов’язані із саморозвитком або здоровим способом життя.

Нагадаємо, виробничий сектор Росії в грудні 2025 року скоротився найшвидшими темпами з березня 2022 року через різке падіння обсягів випуску продукції та нових замовлень.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»