Селище Котлине на Покровському напрямку знаходиться під контролем ЗСУ

Селище Котлине Покровської громади Донецької області не захопили російські окупанти. Цю інформацію підтвердили у пресслужбі 152 окремої єгерської бригади.
«Російська пропаганда вкотре намагається видати бажане за дійсне. Цього разу в інформаційному просторі з'явилися заяви про захоплення населеного пункту Котлине. Офіційно заявляємо: ця інформація не відповідає дійсності. Котлине залишається під контролем Сил оборони України», — йдеться у повідомленні.
У відомстві додали, що Сили оборони знищують піхоту та техніку російських солдатів.
Раніше ми писали, що українські військовослужбовці контролюють село Родинське Покровської громади Донецької області.
Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»
