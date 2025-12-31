Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Селище Котлине на Покровському напрямку знаходиться під контролем ЗСУ
31 грудня 2025, 15:32

Котлине залишається під контролем сил оборони України. Фото: скриншот Котлине залишається під контролем сил оборони України. Фото: скриншот

Селище Котлине Покровської громади Донецької області не захопили російські окупанти. Цю інформацію підтвердили у пресслужбі 152 окремої єгерської бригади.

«Російська пропаганда вкотре намагається видати бажане за дійсне. Цього разу в інформаційному просторі з'явилися заяви про захоплення населеного пункту Котлине. Офіційно заявляємо: ця інформація не відповідає дійсності. Котлине залишається під контролем Сил оборони України», — йдеться у повідомленні.



У відомстві додали, що Сили оборони знищують піхоту та техніку російських солдатів.

Раніше ми писали, що українські військовослужбовці контролюють село Родинське Покровської громади Донецької області.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

Донецька область Котлине
Війна
«Віджата» в окупації промисловість як трофей війни: Що відбувається з підприємствами сходу та півдня України
Дослідження редакцій «Новини Донбасу», РІА «Південь», 0642.ua та 0629.com.ua
26 грудня 2025, 11:20
15:43
ЗСУ уразили п'ять пунктів дислокації військ РФ в окупованому Селидовому: під удар потрапив спецпідрозділ «Рубікон»
12:04
«Мадяр» показав кадри атаки українських БПЛА на нафтобазу в окупованих Ровеньках
23:30
«Концерти й танці, де були вбиті мирні жителі»: у МЗС України засудили святкування окупантів у Маріупольському драмтеатрі
14:04
У Керчі жовту воду з різким запахом визнали придатною для пиття
12:59
Сили оборони уразили логістичний хаб та склади БПЛА в окупованому Донецьку
11:31
В Євпаторії окупанти облаштовують нові вогневі позиції
22:09
В угрупованні «ДНР» заявили, що «електрички з'єднають» окуповану Донеччину з Ростовом
11:57
На окупованій Луганщині скасували комендантську годину на час свят
09:54
«Танці на кістках»: окупанти відкрили «відновлений» драмтеатр у Маріуполі
09:14
У захопленому Мелітополі вражена техніка та скупчення російських окупантів
16:40
Мінсоцполітики: виплати пенсіонерам із окупованих територій призупинять без ідентифікації
12:30
Викрадення, тортури та вирок: історія в'язня Кремля — херсонського журналіста Геннадія Осьмака
18:34
В окупованому Донецьку після удару БПЛА спалахнула пожежа
13:36
Мешканку окупованого Донецька затримали за підозрою у шпигунстві
16:26
В окупованому Бердянську молодь змушують прибирати житло військових РФ
16:25
В окупованому Донецьку обігрівають вуличні ємності з водою за допомогою дров'яних печей
15:35
Окупанти заявили про стрілянину у супермаркеті Донецька: невідомий відкрив вогонь з автомата
14:43
ГУР в анексованому Криму знищили російські засоби ППО та інші цілі окупантів
07:47
Поранених військових РФ у Криму й Донецьку змушують іти в штурми — «АТЕШ»
22:35
РФ хоче влаштувати «воєнні тури» на окупованому Донбасі — The Times
19:22
«Першого заступника голови адміністрації» міста Сніжне відправили в СІЗО на 2 місяці за хабар
13:52
Причешуть потім: у Лисичанську викрили фейк про святкову ялинку
12:52
В окупованому Криму відключення мобільного інтернету стають постійними
09:02
На Луганщині виник значний недобір до «народних дружин» окупантів: в ОВА розповіли, що відомо
14:51
Прем’єри не буде. Окупанти скасували показ вистав у Маріупольському драмтеатрі, який знищили у 2022 році
14:00
Окупанти знову використовують базу в Луганську, зруйновану ракетами ATACMS
13:14
Окупований Донецьк потрапив під обстріл: є постраждалий
16:51
В окупованій Горлівці були чутні вибухи: дрон вдарив навпроти зупинки
15:21
У РФ повідомили, коли почнуть відновлювати аеропорти на окупованих територіях Донбасу
14:24
У школах Криму з’являються «вчителі» без педагогічної освіти
17:08
Російська армія окупувала село на Сумщині та просунулася на Донеччині – DeepState
17:00
На окупованій частині Донбасу проблеми з водою, житлом та медициною: як виживають люди
16:33
15:53
Український зенітний FPV знищив російський дрон Shahed у повітрі
15:50
Понад 10 тисяч окупантів потрапили в полон під час повномасштабної війни
15:43
ЗСУ уразили п'ять пунктів дислокації військ РФ в окупованому Селидовому: під удар потрапив спецпідрозділ «Рубікон»
15:32
Селище Котлине на Покровському напрямку знаходиться під контролем ЗСУ
15:15
Стало відомо, скільки росіяни заплатили за війну з Україною
14:50
У Бєлгородській області РФ при обстрілі є жертва та поранені
14:24
Атака дронів по Запоріжжю: у місті спалахнули пожежі
14:13
Росія вночі та вранці вдарила по енергетиці Донеччини: в області значна кількість абонентів без світла
14:07
13:59
Москва прагне зірвати прогрес у досягненні миру — Каллас прокоментувала «атаку на резиденцію Путіна»
12:57
Відомо, скільки бомб, ракет та БПЛА випустила РФ на Україну за рік
12:52
Європа обговорює введення до 15 тис. військових для контролю перемир’я в Україні
12:12
Президент присвоїв звання Героя України полковнику Геннадію Куцому
12:04
«Мадяр» показав кадри атаки українських БПЛА на нафтобазу в окупованих Ровеньках
11:36
Пошкоджено будинки та автомобілі: армія РФ за добу атакувала населені пункти Донеччини
11:33
Стало відомо кількість авіабомб і ракет, випущених РФ у 2025 році
11:00
Під Покровськом артилеристи ЗСУ знищили російську колону на баггі
10:39
Родинське перебуває під контролем ЗСУ
10:06
Безпілотники атакували комбінат Росрезерва у Ярославській області: на місцевій нафтобазі масштабна пожежа
10:04
У Новосибірську підпалили вежу зв’язку біля авіабази
09:45
Вночі Біла Церква потрапила під російський обстріл, є поранені
09:36
Армія РФ за добу обстріляла кілька населених пунктів Донеччини: загинули три людини, ще чотири – поранені
09:29
Екіпаж танкера, який переслідують США, намалював прапор РФ
09:22
Краматорськ залишився повністю без світла
09:09
Дружківка через обстріли повністю без світла
08:56
Росія «шахедами» вдарила по Слов'янську: пошкоджені будинки
08:47
«Шахеди» вночі масовано атакували Одесу: поранені шість людей, частина міста без світла, води та тепла
Перехоплення Shahed зенітним FPV-дроном. Український зенітний FPV знищив російський дрон Shahed у повітрі
31 грудня, 15:53
Селище Котлине на Покровському напрямку знаходиться під контролем ЗСУ
31 грудня, 15:32
Атака на нафтобазу в окупованих Ровеньках. Фото: кадр із відео «Мадяр» показав кадри атаки українських БПЛА на нафтобазу в окупованих Ровеньках
31 грудня, 12:04
Удари артилерії ЗСУ по окупантах в районі Покровська. Під Покровськом артилеристи ЗСУ знищили російську колону на баггі
31 грудня, 11:00
Родинське перебуває під контролем ЗСУ Родинське перебуває під контролем ЗСУ
31 грудня, 10:39
Пожежа на нафтобазі у Рибінську. Фото: кадр із відео Безпілотники атакували комбінат Росрезерва у Ярославській області: на місцевій нафтобазі масштабна пожежа
31 грудня, 10:06

