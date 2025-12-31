Селище Котлине на Покровському напрямку знаходиться під контролем ЗСУ

Котлине залишається під контролем сил оборони України. Фото: скриншот

Селище Котлине Покровської громади Донецької області не захопили російські окупанти. Цю інформацію підтвердили у пресслужбі 152 окремої єгерської бригади.



«Російська пропаганда вкотре намагається видати бажане за дійсне. Цього разу в інформаційному просторі з'явилися заяви про захоплення населеного пункту Котлине. Офіційно заявляємо: ця інформація не відповідає дійсності. Котлине залишається під контролем Сил оборони України», — йдеться у повідомленні.







У відомстві додали, що Сили оборони знищують піхоту та техніку російських солдатів.



Раніше ми писали, що українські військовослужбовці контролюють село Родинське Покровської громади Донецької області.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»