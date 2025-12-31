Понад 10 тисяч окупантів потрапили в полон під час повномасштабної війни

За час вторгнення понад 10 000 солдатів РФ потрапили в полон. Фото: Коордштаб

За час повномасштабного вторгнення понад 10 000 російських окупантів потрапили в полон, 40% мають судимості, найчастіше за крадіжки, наркотики, грабіж і розбій, тяжкі тілесні ушкодження та вбивства. Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.



«Проєкт «Хочу жити» вперше публікує комплексну статистику про понад 10 000 російських військовослужбовців, які потрапили в полон під час повномасштабного вторгнення. Кількість росіян, які здаються в полон, з кожним роком зростає», — йдеться у повідомленні.



За неповний 2025 рік у полон потрапило більше російських військових, ніж за 2022 та 2023 роки. У середньому щотижня здаються від 60 до 90 військовослужбовців ЗС РФ, а серпні 2024 року цей показник сягав 350 осіб у тиждень. З червня 2023 року російські солдати потрапляють у полон частіше, ніж українські у російську.



Найбільше полонених було взято у Покровському та Бахмутському районах Донецької області, Курської області та Пологівському районі Запорізької області.



Лише 7% полонених росіян мають вищу освіту, тоді як 30% не закінчили навіть школу. До війни 38% були безробітними. Майже половина мають дітей, зокрема 8% — трьох і більше. Сотні людей потрапили в полон із тяжкими хронічними захворюваннями, у тому числі ВІЛ/СНІДом, туберкульозом, діабетом та психічними розладами.



У 2025 році різко зросла кількість іноземних найманців у полоні. Щотижня 2–3 полонених виявляються завербованими громадянами третіх країн. Загалом майже 7% усіх російських військовополонених в Україні — це іноземці із 40 країн світу.



Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»