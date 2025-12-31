Російська армія окупувала село на Сумщині та просунулася на Донеччині – DeepState

Війська Росії окупували село Новомиколаївка Сумської області. Про це повідомили аналітики DeepState.
Росіяни також просунулися поблизу селища Варачине та села Грабовське на Сумщині.
Крім того, загарбники просунулися біля села Молодецьке у Донецькій області.
За даними Генерального штабу ЗСУ, на Покровському напрямку за минулу добу Сили оборони України відбили 35 штурмів, зокрема поблизу Молодецького.
Нагадаємо, що у Донецькій області російські війська з різних сторін намагаються форсувати річку Сіверський Донець.
Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко