У перші години 2026 року безпілотники уразили паливні об'єкти РФ

Атака на Ільський НПЗ. 1 січня, 2026 рік. Фото з відкритих джерел

У перші години 2026 року два об'єкти паливно-енергетичної інфраструктури РФ зазнали атак безпілотників. Йдеться про нафтобазу у Калузькій області та нафтопереробний завод у Краснодарському краї.



1 січня безпілотники атакували нафтобазу «Калуга нафтопродуктів» у Людиновому. Після серії вибухів на території об'єкту спалахнула масштабна пожежа. Відеозаписи з високим стовпом вогню та щільним димом поширилися у місцевих Telegram-каналах.



За повідомленнями пабліків, спалах було видно з різних районів міста, а полум'я освітлювало околиці протягом тривалого часу. Офіційна російська влада на момент публікації не підтвердила характеру і масштабів ушкоджень.

Ще один удар по паливній інфраструктурі РФ було зафіксовано вже після опівночі 1 січня 2026 року. Безпілотники атакували Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї.



На території підприємства спалахнула пожежа, над об'єктом було помітно густий дим. Кадри з місця події демонструють охоплену вогнем промислову будівлю та заграву в нічному небі.

Ільський НПЗ є стратегічно важливим об'єктом: підприємство переробляє близько 6,4 млн. тонн нафти на рік і, за відкритими джерелами, задіяне у забезпеченні потреб російських збройних сил.

Атаки на об'єкти ПЕК стали першими зафіксованими ударами по енергетичній інфраструктурі РФ у новому році. Інформація поширюється, зокрема через Telegram-канал Supernova+.

Раніше «Новини Донбасу» повідомляли про атаку на Ільський НПЗ влітку 2025 року.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»