РФ атакувала енергоінфраструктуру Одещини перед Новим роком

За кілька хвилин до настання Нового року російські війська знову здійснили атаку ударними безпілотниками по критично важливій енергетичній інфраструктурі Одеської області. Внаслідок ворожого удару на одному з об’єктів спалахнула пожежа. Про це повідомили в Одеській обласній військовій адміністрації.



Внаслідок удару зафіксовано перебої з електропостачанням на підприємствах, які забезпечують життєдіяльність міста Одеси. Йдеться, зокрема, про об’єкти критичної інфраструктури.



«Усі відповідні служби працюють у посиленому режимі над ліквідацією наслідків атаки та відновленням стабільного електропостачання», — зазначив очільник ОВА.

Нагадаємо, 31 грудня російські війська здійснили масовану атаку Одеси ударними безпілотниками. Під ударом опинилися житлові райони, логістична та енергетична інфраструктура міста.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»