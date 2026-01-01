Масштабна пожежа у Луцьку після атаки ударних безпілотників РФ

Луцьк, 1 січня 2026 року. Фото: Ігор Поліщук

У Луцьку в ніч на 1 січня 2026 року спалахнула масштабна пожежа після атаки російських ударних безпілотників. Про це повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук.



За його словами, замість святкових вогнів у новорічну ніч мешканці міста побачили полум'я та дим. «Ось така пожежа в Новий рік у нашому рідному Луцьку замість святкових вогнів», — написав мер.



Інформацію про атаку також розповсюджують моніторингові канали. Повідомляється, що місто знаходилося під ворожим ударом: у різних районах Луцька було чути вибухи та роботу сил протиповітряної оборони.

Перші вибухи пролунали близько 01:05. Після цього у напрямку міста зафіксували політ ще двох ворожих дронів. Внаслідок атаки над Луцьком здійнявся високий стовп диму — виникла велика пожежа. Інформація про наслідки атаки уточнюється.

Раніше «Новини Донбасу» писали, що за кілька хвилин до Нового року російські війська знову завдали удару безпілотниками по критично важливій енергетичній інфраструктурі Одеської області.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»