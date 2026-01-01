Обстріли Донеччини: за добу загинув мирний житель

Наслідки обстрілу РФ.

Російські війська продовжують завдавати ударів по цивільному населенню Донеччини. За 31 грудня внаслідок обстрілів загинув один мирний житель — у місті Костянтинівка.



Про це повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. За його словами, російська армія вкотре атакувала населені пункти області, нехтуючи безпекою цивільних.



Загалом від початку повномасштабного вторгнення кількість жертв серед цивільного населення Донеччини, без урахування Маріуполя та Волновахи, становить щонайменше 3861 загиблого та 8738 поранених.







Крім того, 31 грудня російські окупанти здійснили атаку ударними безпілотниками по енергетичних об’єктах регіону. Внаслідок ударів значна кількість абонентів у Донецькій області залишилася без електропостачання.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»