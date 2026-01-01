У ніч на 1 січня РФ атакувала Україну 205 ударними дронами

Повітряні сили збили понад 25 000 БПЛА Shahed у 2025 році.

У ніч на 1 січня 2026 року російські війська здійснили одну з наймасовіших дронових атак за останній час, застосувавши 205 ударних безпілотників різних типів. Про це повідомили у пресслужбі Командування Повітряних Сил ЗСУ.



За даними військових, близько 130 дронів були типу Shahed, також противник використовував БпЛА типу «Гербера» та інші безпілотники.



Станом на 08:30 силами протиповітряної оборони на півночі, півдні та сході України збито або подавлено 176 ворожих БпЛА.







Водночас зафіксовано влучання 24 ударних дронів у 15 локаціях. Інформація щодо наслідків атак уточнюється. Повітряні Сили зазначають, що бойова робота з протидії повітряним загрозам триває.