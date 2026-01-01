«АТЕШ» активізував агітацію в окупованому Луганську

Фото: АТЕШ

Рух опору «АТЕШ» активізував інформаційну діяльність в тимчасово окупованому Луганську напередодні новорічних свят. Про це повідомили представники руху у своєму Telegram-каналі.

За даними «АТЕШ», агенти поширили агітаційні та інформаційні матеріали в різних районах міста, зокрема у місцях із постійним скупченням людей. Попри посилений контроль з боку окупаційної адміністрації, акцію вдалося реалізувати безперешкодно.



У русі зазначають, що тиск з боку загарбників не змінює настроїв у місті. Серед місцевих жителів зростає втома від війни, посилюється недовіра до російської пропаганди, а дедалі більше людей замислюються над тим, як вплинути на ситуацію.

В «АТЕШ» наголошують, що передача інформації про розміщення підрозділів, переміщення військової техніки та дії противника є важливою складовою спротиву й наближає звільнення українських територій.



«Вступай до лав "АТЕШ" і зроби свій внесок у перемогу України! Пиши: @Svyaznoy_Atesh. Конфіденційність і винагорода гарантовані», — йдеться в повідомленні руху.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»