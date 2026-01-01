Скільки коштує «Шахед»: експерт порівняв ціни з дронами ЗСУ

Виробництво БПЛА у Росії.

Стала відома орієнтовна вартість російського ударного безпілотника типу Shahed. За оцінками фахівців, аналогічні за класом українські дрони обходяться значно дорожче. Про це повідомив експерт зі зв’язку та радіоелектронної боротьби Сергій «Флеш» Бескрестнов у Facebook.



Він оприлюднив відео, в якому російський військовий експерт озвучує поточну собівартість ірансько-російського БПЛА. За словами Бескрестнова, озвучені дані виглядають реалістичними.



«Я погоджуюся з цією оцінкою — близько 40–45 тисяч доларів. Майже половину ціни формують двигун, CRPA-антена для захисту від РЕБ та електроніка. Знизити вартість ворогу дозволяють масове виробництво та поступовий перехід з імпортних компонентів на російські», — зазначив експерт.



Водночас за його словами, українські ударні безпілотники того ж сегмента коштують щонайменше вдвічі дорожче. Це пов’язано з меншими обсягами виробництва, вищою якістю комплектуючих та складнішими технологічними рішеннями.





Нагадаємо, в ніч на 1 січня 2026 року російські війська здійснили масовану атаку на територію України, застосувавши 205 ударних безпілотників різних типів.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»