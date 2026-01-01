Російські війська просуваються під Покровськом та у Запорізькій області

На Покровському напрямку зафіксовано просування російських військ поблизу першої шахти «Шахтоуправління Покровське», а також у районі селища Динасового на північній околиці Покровська.



Противник продовжує тиск на підступи до міста, намагаючись покращити тактичне становище. Про це повідомив воєнблогер Олег Петренко.

Скріншот: t.me/petrenko_iHS



На Сумському напрямку підрозділи ЗСУ змогли відбити спроби російських військ просунутися у бік населеного пункту Рясне. У той же час противник зайняв частину лісового масиву на північ від Грабовського, що вказує на спробу зміщення основного удару на сусідню ділянку фронту та розширення зони контролю за рахунок природних укриттів.



У районі на схід від Олексіївки та на південь від Новомиколаївки російські сили зайняли кілька лісосмуг, а також просунулися в межах населеного пункту Варачино, закріпившись на його частині. Це свідчить про поетапне просування із використанням місцевості для прикриття.

Скріншот: t.me/petrenko_iHS



На Запорізькому напрямку російські війська закріпилися у житловій забудові західної частини Степногірська та продовжують атаки малими штурмовими групами у напрямку центральних кварталів. Паралельно продовжуються бойові дії в районі Приморського та на підступах до Лук'янівського, де сторони ведуть активні маневри.



Під Оріховим противник зайняв південну та центральну частини населеного пункту Білогір'я, посиливши свою присутність у цьому районі. У районі Гуляйполя зберігається висока інтенсивність бойових зіткнень — найбільш напружена обстановка відзначається на північній та західній околицях міста, де тривають бої.

Скріншот: t.me/petrenko_iHS

Нагадаємо, армія РФ окупувала село Новомиколаївка на Сумщині та просунулась в районі Молодецького Донецької області.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»