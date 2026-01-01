Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
В Альметьєвську дрони атакували об’єкти «Татнефті»
01 січня 2026, 11:11

В Альметьєвську дрони атакували об’єкти «Татнефті»

В Альметьєвську дрони атакували об’єкти «Татнефті»

В Альметьєвську, Татарстан, місцеві жителі повідомляють про прольоти щонайменше двох безпілотних літальних апаратів, повідомляє Exilenova+.

Мішенню атаки став Північний товарний парк — промисловий комплекс ПАТ «Татнефть». Він призначений для збору, сепарації, підготовки та зберігання товарної нафти з північних родовищ регіону перед її подальшим транспортуванням.

Інформацію про інцидент поширюють місцеві Telegram-канали. Наразі офіційних коментарів від правоохоронних органів та компанії поки немає.

Нагадаємо, у перші години 2026 року два об'єкти паливно-енергетичної інфраструктури РФ зазнали атак безпілотників.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»

«Віджата» в окупації промисловість як трофей війни: Що відбувається з підприємствами сходу та півдня України
Дослідження редакцій «Новини Донбасу», РІА «Південь», 0642.ua та 0629.com.ua
26 грудня 2025, 11:20
