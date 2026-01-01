В Альметьєвську дрони атакували об’єкти «Татнефті»

В Альметьєвську, Татарстан, місцеві жителі повідомляють про прольоти щонайменше двох безпілотних літальних апаратів, повідомляє Exilenova+.
Місцеві жителі в Альметіївську, Татарстан, є повідомлення про приблизну на 2 drones. pic.twitter.com/9YTqylqMOG— Exilenova+ (@Exilenova_plus) January 1, 2026
Мішенню атаки став Північний товарний парк — промисловий комплекс ПАТ «Татнефть». Він призначений для збору, сепарації, підготовки та зберігання товарної нафти з північних родовищ регіону перед її подальшим транспортуванням.
Інформацію про інцидент поширюють місцеві Telegram-канали. Наразі офіційних коментарів від правоохоронних органів та компанії поки немає.
Нагадаємо, у перші години 2026 року два об'єкти паливно-енергетичної інфраструктури РФ зазнали атак безпілотників.
Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях