У Києві затримали колаборантку з Макіївки, яка впроваджувала стандарти РФ

У Києві Служба безпеки України затримала 64-річну колаборантку з Макіївки, яка понад вісім років співпрацювала з російськими окупантами у тимчасово захопленій частині Донеччини.
За даними СБУ, на початку окупації жінка очолила місцевий дитячий садок і почала впроваджувати там «освітні стандарти» РФ. Вона проводила пропагандистські бесіди під час батьківських зборів, схиляла батьків до співпраці з окупантами та поширювала проросійську літературу й агітаційні матеріали.
Затримання відбулося під час приїзду колаборантки до Києва для оформлення закордонного паспорта, яким вона планувала скористатися для виїзду до ЄС.
Наразі їй повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність у закладах освіти з метою сприяння збройній агресії проти України).
Триває слідство для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисниці загрожує тюремне ув’язнення.
Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях