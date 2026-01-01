У Києві затримали колаборантку з Макіївки, яка впроваджувала стандарти РФ

Фото: СБУ

У Києві Служба безпеки України затримала 64-річну колаборантку з Макіївки, яка понад вісім років співпрацювала з російськими окупантами у тимчасово захопленій частині Донеччини.



За даними СБУ, на початку окупації жінка очолила місцевий дитячий садок і почала впроваджувати там «освітні стандарти» РФ. Вона проводила пропагандистські бесіди під час батьківських зборів, схиляла батьків до співпраці з окупантами та поширювала проросійську літературу й агітаційні матеріали.



Затримання відбулося під час приїзду колаборантки до Києва для оформлення закордонного паспорта, яким вона планувала скористатися для виїзду до ЄС.

Наразі їй повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність у закладах освіти з метою сприяння збройній агресії проти України).



Триває слідство для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисниці загрожує тюремне ув’язнення.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»