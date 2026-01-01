Росіяни вбили чоловіка та поранили літню жінку у Херсоні

ЗС РФ продовжують обстрілювати Херсон.

У перший день нового року російські окупанти вбили 31-річного чоловіка в Дніпровському районі Херсона. Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.



«Під ворожий удар потрапив 31-річний чоловік. Він дістав смертельні поранення. Мої співчуття рідним і близьким загиблого», — зазначив Прокудін.



Крім того, зранку росіяни атакували багатоповерхівку у Центральному районі Херсона ударним безпілотником. В одну з квартир потрапив дрон, де перебувала 87-річна жінка. Вона дістала контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми.







Медики швидкої допомоги доставили постраждалу до лікарні у стані середньої тяжкості, надаючи всю необхідну допомогу.

Нагадаємо, 31 грудня внаслідок обстрілів загинув один мирний житель Костянтинівки.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»