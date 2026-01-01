ССО знищили командний пункт РФ і склад Shahed на Донеччині

Цілі ССО палають на тимчасово окупованій території Донецької області.

У ніч на 1 січня підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ завдали серії високоточних ударів по ключових військових об’єктах російської армії на тимчасово окупованій території Донецької області.



Як повідомляється, далекобійні ударні дрони ССО знищили командний пункт штурмового підрозділу 68-го танкового полку 150-ї мотострілецької дивізії 8-ї загальновійськової армії РФ.

Крім того, в Іловайську було уражено склад паливно-мастильних матеріалів, який забезпечував логістику 51-ї загальновійськової армії РФ.



Ще одним об’єктом атаки стала територія донецького аеропорту, де далекобійні дрони ССО знищили склад зберігання ударних безпілотників типу Shahed та «Герань», які російські війська активно використовують для атак по Україні.

У Силах спеціальних операцій зазначають, що такі удари системно підривають наступальний потенціал противника та знижують його спроможності вести бойові дії.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»