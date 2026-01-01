В Одесі зафіксували повітряну погоню літака за дроном Shahed

Shahed літає над Одесою.

У мережі з’явилося відео, на якому над Одесою, ймовірно, відбулася повітряна погоня легкомоторного літака за російським ударним безпілотником типу Shahed. Кадри оприлюднили місцеві жителі у соцмережі X, повідомляють «Новини Донбасу».

В Одесі свій Перл Харбор pic.twitter.com/QlUVSJkat0 - M: аr:a (@kava220) January 1, 2026

На відео видно, як безпілотник російських військ заходить у повітряний простір міста з боку моря. Слідом за ним у тому ж напрямку рухається літальний апарат, візуально схожий на легкомоторний літак, який, за попередніми оцінками, може бути Як-52.

Літак переслідує безпілотник окупантів.

Раніше в Одесі вже фіксували випадки знищення ворожих дронів за допомогою легкомоторних літаків, що стало одним із нестандартних елементів протидії повітряним загрозам.

Нагадаємо, за кілька хвилин до настання Нового року російські війська знову атакували Одещину ударними БпЛА, завдавши ударів по об’єктах критичної енергетичної інфраструктури області.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»