Генштаб ЗСУ підтвердив удари по НПЗ у Краснодарському краї та військових об'єктах на ТОТ

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив удари по об'єктах на території РФ та на тимчасово окупованих територіях України. У ніч на 1 січня підрозділи Сил оборони України в рамках заходів щодо зниження військово-економічного потенціалу країни-агресора завдали ударів по ряду стратегічно важливих об'єктів противника.

Зокрема, під удар потрапив нафтопереробний завод «Ільський» у Краснодарському краї РФ. За даними Генштабу, зафіксовано влучання ударних безпілотників, після чого на території підприємства виникла пожежа.

Крім того, було здійснено вогневу поразку по установці підготовки нафти «Альметьєвська» в Республіці Татарстан. Ціль уражена, результати удару наразі уточнюються. Водночас Сили оборони України завдали серії ударів по об'єктах противника на тимчасово окупованій території Донецької області.

У районі Донецька було уражено склад зберігання безпілотників типу «Шахед»/«Герань». Підсумки ураження уточнюються. Також повідомляється про знищення зенітно-ракетного комплексу «Тор-М2» поблизу населеного пункту Шевченка. У районі міста Іловайськ зафіксовано ураження складу пально-мастильних матеріалів 51-ї армії противника, на об'єкті виникла пожежа.



Крім цього, в районі Авдіївки було уражено командно-наглядовий пункт штурмового загону 68-го танкового полку 150-ї мотострілецької дивізії армії РФ. У Генштабі ЗСУ наголосили, що Сили оборони України продовжують системну роботу щодо підриву військового та наступального потенціалу російських окупантів з метою примусу РФ до припинення збройної агресії проти України.

Раніше «Новини Донбасу» повідомляли, що в ніч на 1 січня підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ завдали серію точкових ударів по ключових військових об'єктах російської армії на тимчасово окупованій території Донецької області України.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»