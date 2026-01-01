РФ вдарила КАБом по екопарку під Харковом: загинули тварини

Наслідки авіаудару РФ по тваринах.

Російські війська завдали авіаційного удару по екопарку Фельдман у передмісті Харкова. Внаслідок атаки загинули екзотичні птахи, постраждали тварини та поранено мирну жінку. Про це повідомляють «Новини Донбасу».



За словами керівництва парку, внаслідок вибуху загинули папуги, фазани та інші птахи. Через удар тигри вирвалися з вольєрів, а леви зазнали поранень. Працівники екопарку надають тваринам екстрену допомогу.



Голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що за уточненою інформацією російська керована авіабомба (КАБ) влучила у землю на території екопарку в передмісті Харкова. Внаслідок вибуху постраждала жінка, яку з вибуховою травмою госпіталізували.



Водночас поліція Харківської області зазначає, що удар було завдано вранці 1 січня по зоні відпочинку на території Малоданилівської громади



Перед атакою Повітряні сили ЗСУ попереджали про активність ворожих розвідувальних безпілотників поблизу Харкова, які могли коригувати удари авіаційними засобами ураження.



На місці працюють слідчо-оперативні групи, рятувальники та медики. Правоохоронці документують наслідки чергового воєнного злочину Російської Федерації проти цивільного населення України.