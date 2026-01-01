Два комплекси Patriot заступили на захист українських міст

Скріншот: Міністерство оборони України

Ще два зенітно-ракетні комплекси Patriot заступили на бойове чергування та посилили протиповітряну оборону України. Як повідомили у Міністерстві оборони України, нові комплекси вже задіяні для захисту українських міст та об'єктів критичної інфраструктури.



Patriot — це сучасний зенітний ракетний комплекс американського виробництва, який вважається однією з технологічно найдосконаліших систем ППО в світі. Він призначений для знищення літаків, а також крилатих та балістичних ракет, включаючи високошвидкісні та складні цілі.



У Міноборони зазначають, що Patriot забезпечує багаторівневий захист стратегічних об'єктів та великих міст. Однією з ключових переваг комплексу є його універсальність: система здатна перехоплювати широкий спектр аеродинамічних та балістичних цілей, у тому числі гіперзвукові ракети.

Зокрема, ракети Patriot можуть вражати такі цілі, як «Циркон» і «Кинжал», швидкість яких досягає до 11 000 і до 16 000 км/год відповідно. Ще однією важливою характеристикою є багатозадачність: одна батарея Patriot здатна одночасно виявляти до 100 повітряних об'єктів та супроводжувати до восьми цілей.

Крім того, система може працювати в автоматичному режимі, що дозволяє миттєво реагувати на загрози — це є критично важливим при відсічі атак гіперзвуковими ракетами. Patriot уражує цілі на висоті до 24 кілометрів та на відстані до 160 кілометрів, закриваючи значні території.



За даними Міноборони, використання цих комплексів вже дозволяє знижувати втрати від ворожих ударів крилатими та балістичними ракетами по енергетичних та цивільних об'єктах.

Нагадаємо, в ніч на 1 січня 2026 року російські війська здійснили масовану атаку по території України, застосувавши 205 ударних безпілотників різних типів.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»