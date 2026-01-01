Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Два комплекси Patriot заступили на захист українських міст
01 січня 2026, 15:22

Два комплекси Patriot заступили на захист українських міст

Скріншот: Міністерство оборони України Скріншот: Міністерство оборони України

Ще два зенітно-ракетні комплекси Patriot заступили на бойове чергування та посилили протиповітряну оборону України. Як повідомили у Міністерстві оборони України, нові комплекси вже задіяні для захисту українських міст та об'єктів критичної інфраструктури.

Patriot — це сучасний зенітний ракетний комплекс американського виробництва, який вважається однією з технологічно найдосконаліших систем ППО в світі. Він призначений для знищення літаків, а також крилатих та балістичних ракет, включаючи високошвидкісні та складні цілі.

У Міноборони зазначають, що Patriot забезпечує багаторівневий захист стратегічних об'єктів та великих міст. Однією з ключових переваг комплексу є його універсальність: система здатна перехоплювати широкий спектр аеродинамічних та балістичних цілей, у тому числі гіперзвукові ракети.

Зокрема, ракети Patriot можуть вражати такі цілі, як «Циркон» і «Кинжал», швидкість яких досягає до 11 000 і до 16 000 км/год відповідно. Ще однією важливою характеристикою є багатозадачність: одна батарея Patriot здатна одночасно виявляти до 100 повітряних об'єктів та супроводжувати до восьми цілей.

Крім того, система може працювати в автоматичному режимі, що дозволяє миттєво реагувати на загрози — це є критично важливим при відсічі атак гіперзвуковими ракетами. Patriot уражує цілі на висоті до 24 кілометрів та на відстані до 160 кілометрів, закриваючи значні території.

За даними Міноборони, використання цих комплексів вже дозволяє знижувати втрати від ворожих ударів крилатими та балістичними ракетами по енергетичних та цивільних об'єктах.

Нагадаємо, в ніч на 1 січня 2026 року російські війська здійснили масовану атаку по території України, застосувавши 205 ударних безпілотників різних типів.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»

ТЕГИ

Інше
Patriot
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

«Віджата» в окупації промисловість як трофей війни: Що відбувається з підприємствами сходу та півдня України
Дослідження редакцій «Новини Донбасу», РІА «Південь», 0642.ua та 0629.com.ua
26 грудня 2025, 11:20
НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
21:45
Українські дрони спалили нафтобазу в окупованих Ровеньках
17:36
Росія системно витісняє українців з окупованих територій
14:14
ЦНС запустив чат-бот для безпечного зв’язку з ТОТ
13:01
Вночі атакували енергетику окупованої Луганської області: чотири міста залишилися повністю без світла
12:02
У Луганську примушують встановлювати месенджер Max
10:39
Український FPV-дрон уразив техніку РФ поблизу Донецька на дистанції 60 км
10:32
DeepState: Луганська область майже повністю окупована, Донецька — приблизно на 80%
19:58
СБС знищили російські ЗРК «Тор» та РЛС комплекс С-350 «Вітязь» на окупованій Донеччині
17:09
У Хорлах ліквідовано начальника окупаційної поліції
14:45
Генштаб ЗСУ підтвердив удари по НПЗ у Краснодарському краї та військових об'єктах на ТОТ
13:35
ССО знищили командний пункт РФ і склад Shahed на Донеччині
11:00
Після Слов'янська: Пушилін пов'язав доступ до води із продовженням війни
09:59
«АТЕШ» активізував агітацію в окупованому Луганську
08:50
Удар по Хорлах у Херсонській області: заяви окупантів без доказів
15:43
ЗСУ уразили п'ять пунктів дислокації військ РФ в окупованому Селидовому: під удар потрапив спецпідрозділ «Рубікон»
12:04
«Мадяр» показав кадри атаки українських БПЛА на нафтобазу в окупованих Ровеньках
23:30
«Концерти й танці, де були вбиті мирні жителі»: у МЗС України засудили святкування окупантів у Маріупольському драмтеатрі
14:04
У Керчі жовту воду з різким запахом визнали придатною для пиття
12:59
Сили оборони уразили логістичний хаб та склади БПЛА в окупованому Донецьку
11:31
В Євпаторії окупанти облаштовують нові вогневі позиції
22:09
В угрупованні «ДНР» заявили, що «електрички з'єднають» окуповану Донеччину з Ростовом
11:57
На окупованій Луганщині скасували комендантську годину на час свят
09:54
«Танці на кістках»: окупанти відкрили «відновлений» драмтеатр у Маріуполі
09:14
У захопленому Мелітополі вражена техніка та скупчення російських окупантів
16:40
Мінсоцполітики: виплати пенсіонерам із окупованих територій призупинять без ідентифікації
12:30
Викрадення, тортури та вирок: історія в'язня Кремля — херсонського журналіста Геннадія Осьмака
18:34
В окупованому Донецьку після удару БПЛА спалахнула пожежа
13:36
Мешканку окупованого Донецька затримали за підозрою у шпигунстві
16:26
В окупованому Бердянську молодь змушують прибирати житло військових РФ
16:25
В окупованому Донецьку обігрівають вуличні ємності з водою за допомогою дров'яних печей
усі новини
22:41
Зеленський запропонував Федорову очолити Міністерство оборони України
22:11
Робот замість солдата: 24-а ОМБр використовує НРК під Часовим Яром
21:45
Українські дрони спалили нафтобазу в окупованих Ровеньках
20:10
НЛО над столицею та чоловік на даху: поліція Києва зібрала найкурйозніші дзвінки на «102»
19:22
На російських «шахедах» помітили інфрачервоні прожектори
18:27
Зв'язки зі США та репутація жорсткого розвідника: The New York Times про Буданова
18:03
Кадрові зміни у силовому блоці: хто очолить Держприкордонслужбу та розвідку
18:03
Ракетний удар по центру Харкова: кількість поранених зросла до 30 людей, зруйнований ТЦ
17:36
Росія системно витісняє українців з окупованих територій
17:09
Поліцейські Донеччини відзначені державними нагородами: десять — посмертно
17:00
Понад 53 млн гривень виділили на оборону Донеччини
16:57
«Війна тут стала фоном життя»: прикордонники показали, як зараз виглядає Костянтинівка
16:39
Прем'єр-міністерка показала момент ракетного удару по п'ятиповерхівці у центрі Харкова
16:13
Російські війська просунулися під Костянтинівкою, Сіверськом та Гуляйполем – DeepState
15:47
Буданов стане головою ОП — генерал назвав головні завдання на новій посаді
15:36
Росія завдала ракетного удару по п'ятиповерхівці у центрі Харкова: будинок повністю зруйнований, поранені 16 людей
15:17
ЗСУ у центрі Покровська блокують просування росіян
14:24
РФ знову атакувала Костянтинівку, поранено одного жителя
14:14
ЦНС запустив чат-бот для безпечного зв’язку з ТОТ
13:59
Зеленський запропонував Буданову очолити ОП
13:43
РФ у 2025 році різко наростила пуски дронів «Герань»: деталі
13:40
Окупанти двічі вдарили по Краматорську
13:26
Російська армія дроном вбила жінку, яка йшла вулицями Костянтинівки
13:01
Вночі атакували енергетику окупованої Луганської області: чотири міста залишилися повністю без світла
13:00
Більшість українців проти територіальних поступок Росії
12:59
У розвідці України повідомили про ймовірну масштабну провокацію Кремля з людськими жертвами
12:39
Російський безпілотник вдарив по машині МВА у Костянтинівці: поранені люди, яких евакуйовували з міста
12:35
Російський дрон упав на територію торговельного центру у Запоріжжі
12:02
У Луганську примушують встановлювати месенджер Max
11:56
Снаряди вдарили по центру Бєлгорода: руйнування житлових та комерційних будинків
усі новини
ВІДЕО
Фото: Робота екіпажу НРК 24-й ОМБр Робот замість солдата: 24-а ОМБр використовує НРК під Часовим Яром
02 січня, 22:11
Українські дрони спалили нафтобазу в окупованих Ровеньках Українські дрони спалили нафтобазу в окупованих Ровеньках
02 січня, 21:45
Фото: Національна поліція України НЛО над столицею та чоловік на даху: поліція Києва зібрала найкурйозніші дзвінки на «102»
02 січня, 20:10
Наслідки ракетного удару по центру Харкова. Фото: прокуратура Ракетний удар по центру Харкова: кількість поранених зросла до 30 людей, зруйнований ТЦ
02 січня, 18:03
Росія системно витісняє українців з окупованих територій Росія системно витісняє українців з окупованих територій
02 січня, 17:36
Костянтинівка. Фото: кадр із відео «Війна тут стала фоном життя»: прикордонники показали, як зараз виглядає Костянтинівка
02 січня, 16:57

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір