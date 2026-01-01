Україна та Молдова офіційно приєдналися до роумінгової зони ЄС

Україна та Молдова приєдналися до роумінгової зони ЄС. Ілюстративне фото створене ШІ.

Україна та Молдова офіційно стали частиною роумінгової зони Європейського Союзу. Про це повідомили в Генеральному директораті Єврокомісії з питань розширення та Східного сусідства (DG ENEST).



Відтепер громадяни України та Молдови можуть здійснювати дзвінки, надсилати SMS і користуватися мобільним інтернетом зі своїх національних номерів у 27 країнах ЄС без додаткових витрат. Аналогічні умови діятимуть і для абонентів з країн Євросоюзу під час перебування в Україні та Молдові.



У Єврокомісії наголошують, що приєднання до європейського роумінгового простору є ще одним практичним кроком інтеграції України та Молдови до ЄС. Рішення значно спрощує комунікацію для громадян, бізнесу та мільйонів українців і молдован, які перебувають або подорожують країнами Європейського Союзу.



Очікується, що нові умови сприятимуть економічним контактам, мобільності громадян та подальшому зближенню з європейською спільнотою.

Раніше повідомлялося, що з 1 січня 2026 року ЄС скасовує роумінг для Молдови та України.