Провал спецслужб РФ: Денис Капустін живий, а гроші за його «ліквідацію» пішли на потреби ГУР

Скріншот: ГУР МОУ

Російські спецслужби зазнали провалу: командир «Російського добровольчого корпусу» Денис Капустін живий, а півмільйона доларів, виділених на його ліквідацію, підсилили спецпідрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Начальник ГУР МО України Кирило Буданов привітав командира РДК Дениса Капустіна та бійців української військової розвідки, які під час багатоетапної операції ввели в оману спецслужби РФ.



Як повідомляється, вбивство Дениса Капустіна — командира підрозділу РДК, який воює проти Москви у складі «Спецпідрозділу Тимура» ГУР МО України, було замовлено спецслужбами держави-агресора. На реалізацію злочину вони виділили близько 500 тисяч доларів.

Внаслідок комплексної спецоперації ГУР МО України, яка тривала понад місяць, вдалося зберегти життя Денису Капустіну, якого Путін вважає особистим ворогом. Крім того, було встановлено ланцюжок замовників та виконавців замаху, пов'язаних із російськими спецслужбами.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»