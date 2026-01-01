Бєлгородську область РФ атакували БПЛА, є поранені

Білгородська область потрапила під атаку Фото: В'ячеслав Гладков

У четвер, 1 січня, Бєлгородську область РФ знову атакували безпілотники. Внаслідок атаки троє людей отримали поранення. Про це повідомив губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков.



«У селищі Розумне Бєлгородського округу комерційний об'єкт зазнав атаки дрона. Чоловіка та жінку з баротравмами та різними осколковими пораненнями бригада швидкої доставляє до обласної клінічної лікарні. Ще одній жінці з уламковим пораненням плеча медики надали необхідну допомогу на місці, від госпіталізації постраждала відмовилася», - зазначив він.





За словами Гладкова, у комерційному об'єкті пошкоджено вхідну групу та скління. Також уламками відвіданий легковий автомобіль.



Раніше ми писали, що Білгородська область РФ потрапила під атаку безпілотників. Відомо, що одна людина загинула, ще троє постраждали.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»