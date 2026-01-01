У Хорлах ліквідовано начальника окупаційної поліції

Джерело: Денис Казанський

Один із загиблих внаслідок удару по кафе у тимчасово окупованому селищі Хорли Херсонської області — начальник так званого поліцейського відділення «Каланчакське» Сергій Боган. Про це повідомив блогер Денис Казанський.



Хорли знаходяться під російською окупацією з 2022 року і фактично використовуються як військова база. У селищі на постійній основі є російські військові. Колишні бази відпочинку переобладнані під розміщення особового складу та техніки, а у 2024 році там було облаштовано полігон для стрільб та штурмових навчань.



Крім того, Хорли відіграють важливу роль у логістиці російських військ. Окупаційні сили ремонтують дороги для пересування військової техніки, обладнують блокпости, використовують території баз відпочинку та стрільбища неподалік населеного пункту. Через окупацію чисельність населення селища скоротилася приблизно втричі, пляжі на узбережжі залишаються порожніми.

Раніше «Новини Донбасу» повідомляли, що в ніч на 1 січня 2026 року було завдано удару безпілотниками по кафе та готелю в Хорлах. За заявами представників окупаційної влади, у цих закладах нібито перебували місцеві жителі, які зустрічали Новий рік.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»