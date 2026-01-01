Менше штурмів — але втрати залишаються: груднева динаміка боїв у Донецькій області

Скріншот: DeepState

У грудні російські війська окупували 445 кв. км української території — це на 12% менше, ніж у листопаді. Такі дані оприлюднили аналітики DeepState. Одночасно на 9% скоротилася кількість штурмових дій.

Основна частина просування у Донецькій області. Найбільше — 35% — зафіксовано на Слов'янському напрямку. Втрата Сіверська стала серйозним ударом, який фактично вирішили «замовчати». При цьому на цю ділянку припадає лише 5% усіх штурмових дій.

Покровський напрямок у Донецькій області залишається одним із найнапруженіших: тут зосереджено 26,5% територіальних втрат та 32,5% усіх штурмів. Незважаючи на високу інтенсивність боїв і більші, ніж зазвичай, втрати території, оборона на цій ділянці, як і раніше, вважається ефективною.

Третьою за показниками стала Гуляйпільська ділянка, де на 10% втрат припало 11% штурмових дій. Ситуацію суттєво ускладнили проблеми, пов'язані зі 102-ю бригадою ТРО, проте загалом оборонні дії тут не можна назвати провальними.

Окремо аналітики відзначають Новопавлівський (Олександрівський) напрямок, де у зоні відповідальності 20-го армійського корпусу зафіксовано 8% втрат території за 11% штурмів.



До жовтня ця ділянка вважалася однією з проблемних, проте за останні два місяці інтенсивність боїв знизилася майже на третину, а масштаби територіальних втрат скоротилися в рази. Поліпшення ситуації пов'язують із приходом у корпус одного з найдосвідченіших генералів ЗСУ Миколи Ніколюка.

Нагадаємо, російські війська продовжують просування під Покровськом та у Запорізькій області.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»