Україна та Туреччина обговорили повернення полонених з російського полону

Помер поїхав до Туреччини. Фото: Рустем Умєров

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Рустем Умєров у турецькій Анкарі відбулася зустріч із міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом. Лідери обговорили питання повернення українських полонених. Про це повідомив Умєров у телеграм.



«Обговорили ситуацію з безпекою, перебіг переговорних процесів та координацію подальших кроків. Як завжди, особлива увага — гуманітарному треку та питанням повернення наших людей», — зазначив він.



За словами Умерова, Туреччина є важливим партнером України та одним із ключових майданчиків для діалогу, триває робота в тісному сприянні.



Раніше ми писали, що під час штурму позицій у селі Шахове Покровського району Донецької області російські окупанти взяли в полон двох військовослужбовців ЗСУ 27 грудня.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»