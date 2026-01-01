Україна та Туреччина обговорили повернення полонених з російського полону

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Рустем Умєров у турецькій Анкарі відбулася зустріч із міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом. Лідери обговорили питання повернення українських полонених. Про це повідомив Умєров у телеграм.
«Обговорили ситуацію з безпекою, перебіг переговорних процесів та координацію подальших кроків. Як завжди, особлива увага — гуманітарному треку та питанням повернення наших людей», — зазначив він.
За словами Умерова, Туреччина є важливим партнером України та одним із ключових майданчиків для діалогу, триває робота в тісному сприянні.
Раніше ми писали, що під час штурму позицій у селі Шахове Покровського району Донецької області російські окупанти взяли в полон двох військовослужбовців ЗСУ 27 грудня.
Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях