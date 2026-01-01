Поранено чоловіка під час обстрілу Костянтинівки

Місто Костянтинівка Донецької області 1 січня потрапило під російський обстріл. Відомо про одного потерпілого. Про це передає «Суспільне. Донбас».
За словами речника прокуратури Анастасії Мєдвєдєвої, росіяни атакували місто вдень за допомогою FPV-дрону.
«О 12:00 російські війська обстріляли місто. Внаслідок атаки мінно-вибухову травму та осколкові поранення отримав 52-річний чоловік. Йому надали медичну допомогу», — уточнила вона.
Раніше ми писали, що російські війська продовжують завдавати ударів по цивільній інфраструктурі та мирному населенню Донецької області.
Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях