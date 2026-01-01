У РФ скаржаться на атаку БПЛА, в аеропортах затримано рейси

Російську столицю увечері, 1 січня, атакували безпілотники. Понад 60 рейсів затримали в аеропортах. Про це повідомляють російські ЗМІ.



Крім того, мер Москви Сергій Собянін повідомив, що у місті працює протиповітряна оборона. Відомо про 21 збитий дрон. За його словами, спеціалісти екстрених служб працюють на місці падіння уламків.



«У зв'язку з масовими затримками та скасуваннями Ространснагляд взяв під контроль ситуацію в аеропортах Московського авіавузла», — йдеться в Telegram-каналі.



Раніше ми писали, що в результаті атаки троє людей отримали поранення в Бєлгородській області РФ.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»