У РФ скаржаться на атаку БПЛА, в аеропортах затримано рейси

Російську столицю увечері, 1 січня, атакували безпілотники. Понад 60 рейсів затримали в аеропортах. Про це повідомляють російські ЗМІ.
Крім того, мер Москви Сергій Собянін повідомив, що у місті працює протиповітряна оборона. Відомо про 21 збитий дрон. За його словами, спеціалісти екстрених служб працюють на місці падіння уламків.
«У зв'язку з масовими затримками та скасуваннями Ространснагляд взяв під контроль ситуацію в аеропортах Московського авіавузла», — йдеться в Telegram-каналі.
Раніше ми писали, що в результаті атаки троє людей отримали поранення в Бєлгородській області РФ.
Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях