Росія готується до подальшої мілітаризації дітей та молоді: їх навчають керувати безпілотниками

Росія починає відкрито готувати дітей до війни. Ще одним кроком стало оголошення про намір включити управління безпілотниками в нормативи всеросійського комплексу ГТО — програми, що формально позиціонується як система фізичного виховання населення. Про це повідомили у Службі зовнішньої розвідки України.



«Паралельно федеральна влада анонсувала розробку нової системи показників «зміцнення здоров'я та фізичного розвитку дітей», у якій окремий акцент зроблено на підготовці до військової служби. Таким чином, критерії фізичного розвитку фактично прив'язують до майбутньої придатності в армії, стираючи кордон між оздоровленням та військовою мобілізацією», — йдеться у повідомленні.



Крім того, російські чиновники заявили про плани розширити державне регулювання військово-спортивної підготовки дітей, прирівнявши його до освітньої діяльності. Це означає формалізацію та легітимізацію військово-орієнтованих практик серед неповнолітніх із залученням державних інститутів.



Раніше ми писали, що замість листів до Святого Миколая діти на тимчасово окупованих територіях України пишуть листи російським солдатам.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»