РФ посилила атаки по Запоріжжю: дев'ять ударів FPV-дронами по центру міста

Росії атакувала Запоріжжя. Фото: ЗОВА

Близько опівночі, з 1 на 2 січня, російська армія завдала дев'ять ударів по Запоріжжю. Атаки припали в основному по центру міста. За інформацією місцевої влади, противник застосував безпілотники, переважно FPV-дрони, завдаючи ударів по житлових будинках.

У Запоріжжі минулося без постраждалих. Повітряна тривога в місті тривала до ранку. Окрім ударів по обласному центру, упродовж доби ворог активно атакував населені пункти Запорізького та Пологівського районів. Загалом окупаційні війська завдали 737 ударів по 27 населених пунктах Запорізької області.



Артилерійські обстріли, авіаційні удари, атаки FPV-дронами та обстріли з реактивних систем залпового вогню припали, зокрема, по Біленькому, Гуляйполю, Кушугуму, Мар’ївці, Григорівському, Степногірську, Приморському, Степовому, Малих Щербаках, Комишувасі, Новоандріївці, Новоданилівці, Преображенці, Малій Токмачці, Чарівному, Білогір’ю, Зеленому, Дорожнянці, Варварівці та Солодкому.



За даними Запорізької ОВА, внаслідок обстрілів в області зазнали поранень двоє мирних жителів.

Нагадаємо, увечері, 1 січня, під російський обстріл потрапила Костянтинівка на Донеччині. Поранено мирного жителя.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»