Одна людина загинула і четверо постраждали на Донеччині за добу через обстріли РФ

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

На Донеччині за минулу добу, 1 січня, загинув один мешканець, є поранені. Про це повідомив начальник Донецької обласної адміністрації Вадим Філашкін.



«За 1 січня росіяни вбили 1 жителів Донбасу — у Дружківці», — зазначив він.



За словами Філашкіна, ще 4 особи отримали поранення.





З початку повномасштабної війни на Донеччині загинули 3862 мирних мешканців, отримали поранення — 8740. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подано без урахування Маріуполя та Волновахи.



Раніше ми писали, що за 31 грудня внаслідок обстрілу загинув один мирний житель у місті Костянтинівка.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»