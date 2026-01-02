Сили ППО збили 86 дронів

ППО збила 86 БПЛА. Фото: Вікіпедія

Окупаційні війська РФ у ніч проти 2 січня запустили по Україні 116 дронів. Протиповітряна оборона збила 86 БПЛА. Про це повідомили у преслужбі Повітряних сил.



«У ніч на 02 січня (з 18:00 01 січня) противник атакував 116 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера та безпілотниками інших типів напрямів: Міллєрово, Курськ, Шаталово, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ — РФ, мис Чауда, селище Гвардійське — Крим, близько 70 з них шахеди, — йдеться у повідомленні.





Станом на 08:30 протиповітряна оборона збила 86 БПЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.



Крім того, зафіксовано попадання 27 ударних БпЛА на 23 локації, а також падіння збитих (уламки) на двох локаціях.



Раніше ми писали, що на Донеччині за минулу добу, 1 січня, загинув один мешканець, є поранені.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»