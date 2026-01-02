Атака БПЛА по Слов'янську: пошкоджено будинки, кафе та медустанову

Слов'янськ атакували дрони. Фото: Вадим Лях

Святковий день, 1 січня, у Слов'янську не пройшов спокійно — місто знову опинилося під ворожим обстрілом. Про це у п'ятницю, 2 січня, повідомив очільник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях.



За його словами, ввечері місто на Донеччині зазнало атаки ударних безпілотників «Герань-2» та «Гранат-4». Внаслідок ударів зафіксовано пошкодження приватних будинків та однієї багатоквартирної будівлі.

Також постраждали кафе, будівля колишнього навчального закладу, медичний заклад та кілька автомобілів. За повідомленням місцевої адміністрації, обійшлося без потерпілих серед мирного населення.

Нагадаємо, за минулу добу один мирний житель загинув і четверо постраждали внаслідок російських обстрілів Донецької області.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»