План «Ковер» та обмеження авіасполучення після удару БПЛА по НПЗ у Самарській області

Удар по НПЗ у Самарській області

У ніч на 2 січня в Самарській області безпілотники атакували Новокуйбишевський НПЗ. За повідомленнями місцевих джерел, у місті прогриміло понад десять потужних вибухів, які було чути у різних районах.



Після атаки в одному з районів Новокуйбишевська почалася велика пожежа. Осередок займання пов'язують із територією нафтопереробного підприємства. Офіційна інформація про масштаби пошкоджень та можливі наслідки удару уточнюється.



Раніше міноборони РФ заявило про знищення 20 безпілотників ЗСУ над територією Самарської області. На тлі атаки в Самарському аеропорту Курумоч був введений план «Ковер».



Через нічні обмеження на польоти затримали понад шість авіарейсів, включаючи міжнародні. Частину рейсів було перенесено майже на добу.

Нагадаємо, у листопаді українські реактивні дрони «Барс» завдали ударів по потужностях Новокуйбишевського НПЗ у Самарській області.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»