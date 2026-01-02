Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
На Олексієво-Дружківку скинули бомбу, а Слов'янськ обстріляли дронами: армія РФ за добу атакувала Донеччину
02 січня 2026, 09:59

На Олексієво-Дружківку скинули бомбу, а Слов'янськ обстріляли дронами: армія РФ за добу атакувала Донеччину

Росіяни атакували Донеччину. Фото: поліція Росіяни атакували Донеччину. Фото: поліція

Російська армія за 1 січня обстріляла вісім населених пунктів. Зруйновано 17 цивільних об'єктів, із них 11 житлових будинків. Про це повідомили у пресслужбі поліції.

Під вогнем знаходилися міста Білозерське, Дружківка, Костянтинівка, Слов'янськ, селища Олексієво-Дружківка, Святогорівка, села Дмитрівка, Новопригоже.

У Дружківці росіяни ударом FPV-дрону вбили одну людину, ще одного жителя поранено. Пошкоджено цивільне авто.



Один поранений — у Костянтинівці, людина постраждала внаслідок влучення FPV-дрону.

По Слов'янську війська Росії вдарили двома безпілотниками: Гранат-4 і Герань-2. Зруйновано 1 багатоквартирний та 4 приватні будинки, кафе, цивільне авто.

На Олексієво-Дружківку Росія скинула бомбу «КАБ-250» — пошкоджено приватний будинок.

У Святогорівці Покровського району пошкоджено 5 приватних будинків.

Раніше ми писали, що на Донеччині за минулу добу, 1 січня, загинув один мешканець, є поранені.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

