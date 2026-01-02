На Олексієво-Дружківку скинули бомбу, а Слов'янськ обстріляли дронами: армія РФ за добу атакувала Донеччину

Росіяни атакували Донеччину. Фото: поліція

Російська армія за 1 січня обстріляла вісім населених пунктів. Зруйновано 17 цивільних об'єктів, із них 11 житлових будинків. Про це повідомили у пресслужбі поліції.



Під вогнем знаходилися міста Білозерське, Дружківка, Костянтинівка, Слов'янськ, селища Олексієво-Дружківка, Святогорівка, села Дмитрівка, Новопригоже.



У Дружківці росіяни ударом FPV-дрону вбили одну людину, ще одного жителя поранено. Пошкоджено цивільне авто.





Один поранений — у Костянтинівці, людина постраждала внаслідок влучення FPV-дрону.



По Слов'янську війська Росії вдарили двома безпілотниками: Гранат-4 і Герань-2. Зруйновано 1 багатоквартирний та 4 приватні будинки, кафе, цивільне авто.



На Олексієво-Дружківку Росія скинула бомбу «КАБ-250» — пошкоджено приватний будинок.



У Святогорівці Покровського району пошкоджено 5 приватних будинків.



Раніше ми писали, що на Донеччині за минулу добу, 1 січня, загинув один мешканець, є поранені.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»