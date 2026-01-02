Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
DeepState: Луганська область майже повністю окупована, Донецька — приблизно на 80%
02 січня 2026, 10:32

DeepState: Луганська область майже повністю окупована, Донецька — приблизно на 80%

У 2025 році окупація просувалася насамперед на сході та півдні України. За рік під контроль РФ перейшли 4336 кв. км території, свідчать дані аналітичного проєкту DeepState.

Загалом з початку 2023 року до 1 січня 2026-го приріст окупованих земель становив 7463 кв. км, чи 1,23% від загальної площі країни. Експерти зазначають, що саме 2025 рік став особливо тяжким для Сил оборони України, насамперед на східних напрямках.

Схід: майже повна окупація Луганщини та різке зростання на Донеччині

Луганська область залишається найбільш окупованим регіоном країни – 99,6% території перебуває під контролем РФ. За останній рік цей показник зріс ще на 0,6%, наблизивши область до фактичної повної окупації.

На Донеччині рівень окупації досяг 78,1%, а приріст за один лише 2025 рік становив +10,6% — найвищий показник серед усіх регіонів. Для порівняння: у 2022 році було окуповано 56,7% Донеччини, що наголошує на масштабі втрат за три роки.

Харківська область, незважаючи на менші абсолютні цифри, також залишається у зоні постійного тиску: 4,7% території окуповано, за рік показник зріс на 1,3%.

Південь: Запорізька та Херсонська області під стійким контролем РФ

На півдні України найскладніша ситуація зберігається у Запорізькій області, де окуповано 74,8% території. За 2025 окупація тут розширилася ще на 2,1%.

Херсонська область залишається окупованою на 72%, без помітних змін, порівняно з попередніми роками. Фактично лінія контролю у регіоні залишається стабільною з 2022 року.

Північ і центр: нові, але поки що обмежені втрати

З огляду на східних і південних регіонів менш масштабна, але показова окупація фіксується та інших областях.

Сумська область — 1% території, Дніпропетровська — 0,6%, при тому що у 2022 році тут не було окупованих земель зовсім. Це показник розширення географії бойових дій за межі традиційних прифронтових регіонів.

Загальна картина

Загалом 116 165 кв. км української території перебувають під російською окупацією. Це 19,25% площі країни, чи кожний п'ятий квадратний кілометр.

Крим, як і раніше, окупований на 100%, а частка окупації на Кінбурнській косі Миколаївської області істотно не впливає на загальну статистику, зазначають аналітики DeepState.

Раніше «Новини Донбасу» публікували динаміку окупації української території у 2025 році.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»

