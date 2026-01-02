Український FPV-дрон уразив техніку РФ поблизу Донецька на дистанції 60 км

Українські військові здійснили успішний далекий удар FPV-дроном по техніці російської армії поблизу Донецька. Під час рейду оператор групи IFG виявив та знищив військовий автомобіль окупантів на значній відстані від позицій Сил оборони.
Відео ураження було оприлюднене в офіційному Telegram-каналі групи IFG. За словами військових, дрон подолав близько 60 кілометрів до цілі, що свідчить про зростання можливостей українських безпілотних підрозділів.
«Дальність до цілі склала близько 60 км», — зазначили бійці.
Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що за минулу добу втрати російських загарбників склали 910 осіб.
Оператори підрозділу Ivan Franko Group дістали своїм FPV-дроном військовий автомобіль окупантів за 60 кілометрів від лінії фронту, а саме біля Донецька pic.twitter.com/SHKtuIMWle— Vlb Sta Київський Сирець (@StaVlb) December 31, 2025
Також українські воїни знищили або вивели з ладу шість танків, дві бойові броньовані машини, 42 артилерійські системи, дві реактивні системи залпового вогню, засіб протиповітряної оборони, 590 безпілотників, крилату ракету та 169 одиниць автомобільної техніки противника.
