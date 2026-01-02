Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Український FPV-дрон уразив техніку РФ поблизу Донецька на дистанції 60 км
02 січня 2026, 10:39

Український FPV-дрон уразив техніку РФ поблизу Донецька на дистанції 60 км

Український FPV-дрон уразив техніку РФ поблизу Донецька на дистанції 60 км

Українські військові здійснили успішний далекий удар FPV-дроном по техніці російської армії поблизу Донецька. Під час рейду оператор групи IFG виявив та знищив військовий автомобіль окупантів на значній відстані від позицій Сил оборони.

Відео ураження було оприлюднене в офіційному Telegram-каналі групи IFG. За словами військових, дрон подолав близько 60 кілометрів до цілі, що свідчить про зростання можливостей українських безпілотних підрозділів.

«Дальність до цілі склала близько 60 км», — зазначили бійці.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що за минулу добу втрати російських загарбників склали 910 осіб.

Також українські воїни знищили або вивели з ладу шість танків, дві бойові броньовані машини, 42 артилерійські системи, дві реактивні системи залпового вогню, засіб протиповітряної оборони, 590 безпілотників, крилату ракету та 169 одиниць автомобільної техніки противника.

«Віджата» в окупації промисловість як трофей війни: Що відбувається з підприємствами сходу та півдня України
Дослідження редакцій «Новини Донбасу», РІА «Південь», 0642.ua та 0629.com.ua
26 грудня 2025, 11:20
Зеленський запропонував Федорову очолити Міністерство оборони України
22:11
Робот замість солдата: 24-а ОМБр використовує НРК під Часовим Яром
21:45
Українські дрони спалили нафтобазу в окупованих Ровеньках
20:10
НЛО над столицею та чоловік на даху: поліція Києва зібрала найкурйозніші дзвінки на «102»
19:22
На російських «шахедах» помітили інфрачервоні прожектори
18:27
Зв'язки зі США та репутація жорсткого розвідника: The New York Times про Буданова
18:03
Кадрові зміни у силовому блоці: хто очолить Держприкордонслужбу та розвідку
18:03
Ракетний удар по центру Харкова: кількість поранених зросла до 30 людей, зруйнований ТЦ
17:36
Росія системно витісняє українців з окупованих територій
17:09
Поліцейські Донеччини відзначені державними нагородами: десять — посмертно
17:00
Понад 53 млн гривень виділили на оборону Донеччини
16:57
«Війна тут стала фоном життя»: прикордонники показали, як зараз виглядає Костянтинівка
16:39
Прем'єр-міністерка показала момент ракетного удару по п'ятиповерхівці у центрі Харкова
16:13
Російські війська просунулися під Костянтинівкою, Сіверськом та Гуляйполем – DeepState
15:47
Буданов стане головою ОП — генерал назвав головні завдання на новій посаді
15:36
Росія завдала ракетного удару по п'ятиповерхівці у центрі Харкова: будинок повністю зруйнований, поранені 16 людей
15:17
ЗСУ у центрі Покровська блокують просування росіян
14:24
РФ знову атакувала Костянтинівку, поранено одного жителя
14:14
ЦНС запустив чат-бот для безпечного зв’язку з ТОТ
13:59
Зеленський запропонував Буданову очолити ОП
13:43
РФ у 2025 році різко наростила пуски дронів «Герань»: деталі
13:40
Окупанти двічі вдарили по Краматорську
13:26
Російська армія дроном вбила жінку, яка йшла вулицями Костянтинівки
13:01
Вночі атакували енергетику окупованої Луганської області: чотири міста залишилися повністю без світла
13:00
Більшість українців проти територіальних поступок Росії
12:59
У розвідці України повідомили про ймовірну масштабну провокацію Кремля з людськими жертвами
12:39
Російський безпілотник вдарив по машині МВА у Костянтинівці: поранені люди, яких евакуйовували з міста
12:35
Російський дрон упав на територію торговельного центру у Запоріжжі
12:02
У Луганську примушують встановлювати месенджер Max
11:56
Снаряди вдарили по центру Бєлгорода: руйнування житлових та комерційних будинків
Фото: Робота екіпажу НРК 24-й ОМБр Робот замість солдата: 24-а ОМБр використовує НРК під Часовим Яром
02 січня, 22:11
Українські дрони спалили нафтобазу в окупованих Ровеньках Українські дрони спалили нафтобазу в окупованих Ровеньках
02 січня, 21:45
Фото: Національна поліція України НЛО над столицею та чоловік на даху: поліція Києва зібрала найкурйозніші дзвінки на «102»
02 січня, 20:10
Наслідки ракетного удару по центру Харкова. Фото: прокуратура Ракетний удар по центру Харкова: кількість поранених зросла до 30 людей, зруйнований ТЦ
02 січня, 18:03
Росія системно витісняє українців з окупованих територій Росія системно витісняє українців з окупованих територій
02 січня, 17:36
Костянтинівка. Фото: кадр із відео «Війна тут стала фоном життя»: прикордонники показали, як зараз виглядає Костянтинівка
02 січня, 16:57

