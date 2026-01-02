152-а бригада ЗСУ заявила про утримання Котлине на Покровському напрямку

Скріншот: t.me/petrenko_iHS

На Покровському напрямку військовослужбовці 152-ї окремої бригади ЗСУ опублікували відеокадри із лісосмуги на східній околиці населеного пункту Котлине.



На записі із Донецької області зафіксовано момент демонстрації українського прапора, що, за словами бійців, свідчить про контроль ЗСУ над цією ділянкою.



Військові заявляють, що Котлине залишається під їх контролем, незважаючи на складну обстановку на даному відрізку фронту. Інформацію розповсюдив воєнблогер Олег Петренко, який опублікував відповідні кадри та коментарі.

Раніше видання «Новини Донбасу» повідомляло, що Сили оборони за минулі п'ять місяців ліквідували в Покровській агломерації понад 7 тисяч російських окупантів.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»