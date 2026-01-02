США закликали громадян негайно залишити Росію

Державний департамент США рекомендує своїм громадянам якомога швидше залишити Росію. Зображення створено ШІ.

Державний департамент США поновив жорстке застереження щодо поїздок до Росії та закликав американських громадян негайно залишити країну через зростання безпекових ризиків на тлі війни РФ проти України, повідомляє FOX News.



Як зазначається в оновленій рекомендації «не подорожувати», американці в Росії можуть зіткнутися з незаконними затриманнями, терористичними загрозами, а також свавільним і вибірковим застосуванням місцевого законодавства з боку силових структур.



У Держдепартаменті наголошують, що можливості уряду США надавати допомогу своїм громадянам у Росії суттєво обмежені. Посольство в Москві працює зі скороченим штатом, а всі американські консульства на території РФ залишаються закритими.



«Громадянам США в Росії слід негайно залишити країну», — йдеться в заяві.



За даними відомства, російські посадовці регулярно безпідставно допитують, погрожують та затримують американців. У застереженні також згадуються випадки арештів громадян США за сфабрикованими обвинуваченнями, відмови у справедливому судовому розгляді та винесення обвинувальних вироків без належних доказів.



Окремо американцям радять утриматися від ввезення електронних пристроїв до Росії, оскільки всі комунікації можуть перебувати під контролем спецслужб. Через санкції банківські картки США у РФ не працюють, а грошові перекази з Америки майже неможливі.



Тим, хто попри застереження все ж планує поїздку, рекомендують бути готовими до можливого затримання на невизначений термін, вийти з облікових записів у соцмережах та заздалегідь підготувати юридичні документи, включно із заповітом.