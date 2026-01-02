Російська армія намагається накопичити сили для штурму Гришиного під Покровськом – ЗСУ

Російські окупанти під Покровськом. Фото: кадр із відео

Війська Росії безуспішно намагаються накопичити сили для штурму села Гришине Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі 7-го корпусу Десантно-штурмових військ ЗСУ.



Окупанти спробували скористатися логістичним шляхом між селищем Шевченко та містом Покровськ для акумуляції додаткових сил та засобів. ЗС РФ застосували понад 30 одиниць легкої техніки: мотоцикли, багі та автотранспорт.



«Підрозділи у смузі оборони 7-го корпусу знищили частину техніки ще під час маршу окупантів. Зокрема, завдяки роботі системи M142 HIMARS. Іншу частину – Сили оборони України виявили та уразили безпосередньо у південно-східних межах міста, коли ворог шукав для себе укриття. За наявною інформацією, діяла 76-та десантно-штурмова дивізія ЗС РФ. Мета противника – наростити тиск на північні околиці Покровська, а надалі здійснити штурм Гришиного», – розповіли у корпусі.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко