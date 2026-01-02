Снаряди вдарили по центру Бєлгорода: руйнування житлових та комерційних будинків

Бєлгород після обстрілу

Бєлгород (РФ) сьогодні вдень зазнав атаки дронів. Обстріл залишив після себе руйнування: у приватному будинку вибито вікна, а також пошкоджено близько 40 квартир у трьох багатоквартирних будинках. Особливо постраждала багатоповерхівка поряд із Центральним парком, де також зруйновані вікна.



Крім того, снаряди пошкодили будівлю паркінгу, покрівлю та фасад комерційного об'єкту. Уламки посікли сім автомобілів, припаркованих поблизу. Внаслідок обстрілу травмовано двох жінок.

Раніше видання «Новини Донбасу» повідомляло, що в РФ скаржаться на атаку БПЛА, в аеропортах затримано рейси.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випусква редакторка «Новин Донбасу»