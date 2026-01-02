Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Російський дрон упав на територію торговельного центру у Запоріжжі
02 січня 2026, 12:35

Російський дрон упав на територію торговельного центру у Запоріжжі

Скріншот: t.me/avariyka_zaporizg Скріншот: t.me/avariyka_zaporizg

Сьогодні, 2 січня, прифронтове Запоріжжя знову опинилося під атакою російської армії — це вже другий удар за добу.

За інформацією місцевих ресурсів, російський дрон завдав удару по паркуванню гіпермаркету «Епіцентр» на Оріхівському шосе. Другий — упав у Вознесенському районі міста. Обійшлося без жертв.

У Вознесенському районі дрон потрапив на територію торговельного центру «Амстор», але не вибухнув. Співробітники ТЦ повідомили, що спрацювала внутрішня система пожежогасіння, яка запобігла можливій пожежі.

На даний момент «Амстор» тимчасово закритий. За попередньою інформацією, відновити роботу торговельний центр зможе не раніше, ніж у понеділок.

Скріншот: t.me/avariyka_zaporizg Скріншот: t.me/avariyka_zaporizg

Нагадаємо, вчора на Олексієво-Дружківку росіяни скинули бомбу, а Слов'янськ обстріляли дронами.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»

