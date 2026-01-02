Російський дрон упав на територію торговельного центру у Запоріжжі

Скріншот: t.me/avariyka_zaporizg

Сьогодні, 2 січня, прифронтове Запоріжжя знову опинилося під атакою російської армії — це вже другий удар за добу.



За інформацією місцевих ресурсів, російський дрон завдав удару по паркуванню гіпермаркету «Епіцентр» на Оріхівському шосе. Другий — упав у Вознесенському районі міста. Обійшлося без жертв.



У Вознесенському районі дрон потрапив на територію торговельного центру «Амстор», але не вибухнув. Співробітники ТЦ повідомили, що спрацювала внутрішня система пожежогасіння, яка запобігла можливій пожежі.



На даний момент «Амстор» тимчасово закритий. За попередньою інформацією, відновити роботу торговельний центр зможе не раніше, ніж у понеділок.

Нагадаємо, вчора на Олексієво-Дружківку росіяни скинули бомбу, а Слов'янськ обстріляли дронами.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»