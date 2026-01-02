Російський безпілотник вдарив по машині МВА у Костянтинівці: поранені люди, яких евакуйовували з міста

Наслідки удару по авто МВА у Костянтинівці. Фото: Костянтинівська МВА

2 січня Костянтинівській міській військовій адміністрації вдалося провести евакуацію з Костянтинівки. Про це повідомив голова Костянтинівської МВА Сергій Горбунов.



За його словами, з небезпечної зони вивозили вісім людей, серед яких була вже поранена жінка.



«Під час руху евакуаційного транспорту автомобіль наздогнав та атакував ворожий дрон. Удар прийшовся у задню частину машини. Попри пошкодження транспорту та заблоковані двері, водій зміг продовжити рух та вивезти людей із зони обстрілу. Внаслідок атаки кількість постраждалих зросла: ще три людини отримали поранення. Завдяки витримці евакуаційної групи автомобіль зміг дістатися лікарні в іншому, безпечнішому місті області. Наразі всім пораненим надається необхідна медична допомога. Евакуаційний рейс також використовувався для доставлення важливих вантажів. Вдалося завезти продукти харчування для людей, які ще залишаються у громаді, а також паливо для генераторів», – розповів Горбунов.

Нагадаємо, що 1 січня російський дрон атакував бригаду «швидкої», яка приїхала до поранених у Херсоні, внаслідок чого постраждав водій.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко