Більшість українців проти територіальних поступок Росії
02 січня 2026, 13:00

Більшість українців проти територіальних поступок Росії

Українці відстоюють свої території, попри загрози окупації. Ілюстрація створена ШІ. Українці відстоюють свої території, попри загрози окупації. Ілюстрація створена ШІ.

За результатами нового опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), більшість українців залишаються категорично проти будь-яких територіальних поступок на користь Росії.

Порівняно з початком жовтня 2025 року, показники майже не змінилися: 53% респондентів заявили, що Україна не має відмовлятися від жодних своїх територій (у жовтні було 54%). Водночас 33% українців готові до певних поступок, тоді як на початку осені таких було 38%. Частка тих, хто не визначився з відповіддю, зросла з 8% до 14%.

Опитування проводилося з 26 листопада по 29 грудня 2025 року методом телефонних інтерв’ю (CATI) на випадковій вибірці мобільних номерів серед дорослого населення підконтрольної території України. Було опитано 1001 респондент. Вибірка не включала мешканців тимчасово окупованих територій, а також українців, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Формальна статистична похибка для основних показників не перевищувала 4,1% для показників близьких до 50%. В умовах війни дослідники зазначають можливість певного систематичного відхилення, проте результати зберігають високу репрезентативність і дозволяють надійно оцінювати громадські настрої.

Серед інших ключових результатів:

  • 69% українців підтримують мирний план, який передбачає заморожування лінії фронту та гарантії безпеки для України без офіційного визнання окупованих територій частиною РФ;

  • 74% відкидають план, що включав би відведення військ із Донбасу та обмеження для української армії без конкретних гарантій безпеки;

  • Лише 10% очікують завершення війни до початку 2026 року, ще 16% – у першій половині 2026-го;

  • 62% готові терпіти війну стільки, скільки буде необхідно.

Дослідження КМІС також показує, що сприйняття «територіальних поступок» українцями різниться. Навіть у формулюваннях, де не уточнюється, про які саме території йдеться, більшість віддає пріоритет збереженню незалежності та суверенітету України. Це свідчить про стійку позицію населення щодо принципів миру та національної безпеки.

