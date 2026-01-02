Вночі атакували енергетику окупованої Луганської області: чотири міста залишилися повністю без світла

Наслідки атаки на енергетику окупованої Луганщини. Фото: «Уряд ЛНР»

Вночі 2 січня здійснили щонайменше шість атак на енергокомплекс окупованої Луганської області. Про це стало відомо із заяви так званого «Уряду ЛНР».



Окупанти стверджують, що виведена з ладу одна з підстанцій у північних районах регіону, знеструмлені чотири міста та прилеглі до них населені пункти.



«Понад 85,4 тисячі абонентів залишилися без світла. Силами «південно-західної мережевої компанії» вже розпочаті відновлювальні роботи. Станом на 12:00 енергетикам вдалося перезапитати за резервними схемами електропостачання 4,9 тисячі абонентів. За прогнозом до кінця дня буде відновлене живлення загалом для 40 тисяч абонентів. При цьому в одному з прифронтових міст, що залишилося без світла, ситуація залишається складною. Відновлення займе певний час: від трьох до п'яти діб», – сказали у фейковому відомстві.



У Телеграм-каналі «Трикутник» повідомили, що атакована підстанція у Рубіжному, внаслідок чого місто залишилося без електропостачання.

Нагадаємо, що ЗСУ уразили п'ять пунктів дислокації військ РФ в окупованому місті Селидове на Донеччині, під удар потрапив спецпідрозділ «Рубікон».

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко