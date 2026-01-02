У розвідці України повідомили про ймовірну масштабну провокацію Кремля з людськими жертвами

Служба зовнішньої розвідки України попереджає, що Кремль готує масштабну провокацію з жертвами для зриву мирних переговорів за посередництва США. Про це повідомили у пресслужбі відомства.



«Вказана операція має комплексний характер. Після так званої «атаки на резиденцію Путіна» фіксуємо поширення кремлем нових сфальшованих інформаційних приводів для підготовки російської та закордонної аудиторії до подальшої ескалації. З високою ймовірністю прогнозуємо перехід від маніпулятивного впливу до збройної провокації спецслужб Росії зі значними людськими жертвами. Очікуваний час — напередодні або під час святкування Різдва за юліанським календарем. Місцем провокації може бути обрана культова споруда або інший об'єкт із високою символічною вагою як у Росії, так і на тимчасово окупованих територіях України», — йдеться у повідомленні.



У розвідці уточнили, що для фальсифікації доказів причетності України планується використовувати уламки ударних БПЛА західного виробництва, які будуть доставлені до місця провокації з лінії бойового зіткнення.



Крім того, режим РФ неодноразово застосовував цю тактику всередині Росії, а наразі ця модель експортується назовні, що побічно підтверджується публічними заявами вищих посадових осіб Росії.



Нагадаємо, 29 грудня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що в ніч з 28 на 29 грудня «з використанням 91 ударної БПЛА далекої дії під атаку потрапила резиденція глави Кремля Володимира Путіна в Новгородській області РФ».



Однак, президент України Володимир Зеленський зазначив, що такі небезпечні заяви спрямовані на зрив усіх досягнень спільної роботи української сторони з командою президента США Дональда Трампа.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»