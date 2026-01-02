РФ у 2025 році різко наростила пуски дронів «Герань»: деталі

БПЛА РФ

Російська армія у 2025 році значно наростила інтенсивність застосування дронів-камікадзе проти України, поступово змінюючи саму тактику повітряних атак. Про це свідчить інфографіка, опублікована аналітичним Telegram-каналом «Око Гора ✙».



За узагальненими даними, протягом року війська РФ запустили 54 234 безпілотники типу «Герань-2» та «Гербера». З них 7 272 апарати досягли цілі, тоді як рівень перехоплення склав 86,6%, що свідчить про високе навантаження на українську систему ППО.

Інфографіка наочно демонструє стабільне зростання кількості запусків протягом року. Якщо у першому кварталі середньодобова кількість запусків становила 118 дронів, то у другому — 129, у третьому — 175, а у четвертому кварталі залишалася на рівні 172 одиниць на день.



Окремої уваги заслуговує зміна підходу до атак. Аналітики зазначають, що російські війська поступово відмовилися від схеми щоденних запусків за принципом «виробили — одразу застосували». Натомість дедалі частіше використовується тактика накопичення безпілотників із подальшими масованими ударами кілька разів на тиждень, що підтверджується різкими піками на графіку.



Така динаміка, на думку експертів, вказує не лише на зростання виробництва дронів, а й на спроби противника перевантажити систему протиповітряної оборони шляхом концентрованих атак.