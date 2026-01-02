ЦНС запустив чат-бот для безпечного зв’язку з ТОТ

Центр Національного Спротиву запустив офіційний чат-бот для безпечного та анонімного зв’язку з жителями тимчасово окупованих територій України. Про це повідомив Telegram-канал ЦНС.
@official_sprotyv_bot — це офіційний бот ЦНС для мешканців ТОТ, який дозволяє безпечно передавати інформацію про тиск, мобілізацію, злочини окупантів, проблеми з медициною, водопостачанням чи освітою.
Основні переваги бота:
Повна анонімність користувачів
Захищені повідомлення
Автоматичне видалення даних
Крім того, у боті доступні поради та інструкції з безпеки, які допомагають людям діяти у складних умовах окупації.
«@official_sprotyv_bot — пиши, якщо бачиш або переживаєш окупаційні злочини», — наголошують у Центрі спротиву.
Нагадаємо, що наразі у Луганську окупанти примушують місцевих жителів встановлювати російський месенджер Max, що ускладнює безпечний обмін інформацією.
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях